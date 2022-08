Quando la cultura vince. Boom di visitatori nei musei torinesi

Torino, 15 agosto 2022. Nei mesi estivi 2022 l’affluenza al Museo Nazionale dell’Automobile ha superato ogni record precedente. Nel mese di luglio si sono registrati quasi 20 mila ingressi, in aumento del 50% rispetto al 2021 e del 26% rispetto al 2019. Nella prima metà di agosto la crescita è ancora maggiore: sono entrati complessivamente oltre 15 mila visitatori, in aumento del 42% rispetto al 2021 e del 35% rispetto al 2019. Nel solo weekend di Ferragosto, da sabato 13 a lunedì 15 agosto, i visitatori sono stati 3.651, più del doppio rispetto al Ferragosto del 2021 e oltre il 20% in più rispetto a quello del 2019, che ebbe 2855 visitatori. Si è registrata una notevole affluenza di visitatori stranieri, diversamente da quanto accaduto lo scorso anno in cui il pubblico museale fu, in larga maggioranza, composto da italiani. I visitatori stranieri provengono in gran parte dall’Unione europea, in particolare dai Paesi più vicini come Francia, Paesi Bassi, Germania e Svizzera. Grande successo per le mostre in corso: FAKE. L’automobile tra originalità e contraffazione, realizzata in collaborazione con l’Agenzia Accise Dogane e Monopoli; IL LUSSO NEL BAGAGLIAIO. Gabriella Crespi al volante tra arte e design, dedicata alla designer milanese in occasione del centenario dalla nascita; MOTUS. PREISTORIA DELL’AUTOMOBILE, un vero e proprio viaggio nello spazio e nel tempo alla scoperta delle tappe che hanno segnato un punto di svolta nella straordinaria storia della “automotività” fino all’invenzione dell’automobile; 65 ANNI DI UN MITO – FIAT 500: ICONA DEL MADE IN ITALY che celebra la piccola vettura che ha rivoluzionato la mobilità degli italiani. Il pubblico del MAUTO conferma di apprezzare le esperienze che arricchiscono la visita del percorso museale come la prova di guida sul simulatore a bordo di una Vettura GT da competizione e la possibilità di salire su una Chevrolet Corvette C1 Cabrio e farsi scattare una foto ricordo! Il Museo sarà aperto tutta l’estate con l’orario consueto: il lunedì dalle 10 alle 14, e da martedì a domenica dalle 10 alle 19. Per info e prenotazioni: info@museoauto.it / 011-677666.