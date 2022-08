Ragazzina vuole lanciarsi dalla finestra: salvata dai poliziotti

Una ragazza di 14 anni, residente in una comunità di Torino voleva uscire, la sera, forse per vedere degli amici. Gli educatori le hanno risposto che di notte non si può uscire, come prevedono le regole della comunità. Per il permesso negato la quattordicenne, con un passato complicato, si è rinchiusa chiusa nella stanza, si è inflitta tagli sulle braccia, si è seduta sul ciglio della finestra, al secondo piano, urlando di volersi buttare in strada. Dopo circa un’ora La giovane è stata salvata dagli agenti del commissariato San Donato, che sono riusciti a fermarla.