Ottima Juve! Juventus-Sassuolo 3-0

1′ giornata di campionato serie A

Di Maria

Vlahovic(2)

È un tris Juve che esordisce come meglio non poteva allo Stadium di Torino.

Battuto il Sassuolo al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine senza correre rischi.

I bianconeri di Max Allegri svolgono trame di gioco efficaci con un grande Di Maria autore del gol del vantaggio ed autore dell’assist per il raddoppio di Vlahovic che mette a segno una doppietta,di cui un gol su rigore.

Unica nota stonata della serata il doppio infortunio occorso a Zakaria e Di Maria.

La Juve comincia bene il campionato seguendo la scia delle altre squadre tutte vincenti e favorite per la vittoria dello scudetto,Inter Milan e Roma.

Tabellino

Juventus-Sassuolo 3-0

Marcatori: pt 26′ Di Maria, 43′ Vlahovic rig.; st 6′ Vlahovic.

Assist: pt 26′ Alex Sandro; st 6′ Di Maria.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro (16′ st De Sciglio); Zakaria, Locatelli (31′ st Rovella); Cuadrado (16′ st Kostic), Di Maria (21′ st Miretti), McKennie (31′ st Soulé); Vlahovic. A disp. Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, Da Graca, Fagioli. All. Allegri.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur (7′ pt Toljan), Ayhan, Ferrari, Rogerio; Matheus Henrique, Frattesi (36′ st Ceide), Thorstvedt (36′ st Harroui); Berardi, Defrel (1′ st Raspadori), Kyriakopoulos (14′ st Pinamonti). A disp. Pegolo, Russo, Marchizza, Alvarez, Obiang, Erlic, D’Andrea, Ruan. All. Dionisi.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Ammoniti: pt 16′ Locatelli (J), 33′ Thorstvedt (S), 41′ Ferrari (S); st 24′ Matheus Henrique

Enzo Grassano