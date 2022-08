Aggrediscono anziano, gli rubano il bancomat e prelevano 1500 euro

Nei giorni scorsi un anziano a Grugliasco in viale Radich è stato derubato del borsello che conteneva documenti, bancomat e cellulare. In due, minacciosi, lo hanno avvicinato. Uno di loro gli ha stretto un braccio attorno al torace mentre il complice gli ha sfilato il borsello. Poi sono fuggiti. Quando l’aggredito è andato in banca i due malviventi gli avevano già rubato 1500 euro prelevati da due differenti bancomat. I carabinieri stanno svolgendo le indagini.