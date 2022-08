Si fingono sordomuti e chiedono donazioni ai passanti

Erano in due, per le strade di Verbania, e si fingevano sordomuti fermando i passanti per chiedere donazioni che sarebbero servite per un fantomatico centro dedicato all’assistenza di persone sorde o disabili e bambini poveri. La coppia è però incappata in un poliziotto libero dal servizio che ha allertato i colleghi in divisa. Giunta la polizia ha fermato i due denunciandoli per tentata truffa e accattonaggio molesto.

