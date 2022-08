Esordio Juve a ferragosto!

Juventus-Sassuolo

Lunedì 15 agosto h.20.45

Torino Allianz Stadium

Grandissima attesa per la prima di campionato della Juventus targata 2022/23.Tutto esaurito all’Allianz Stadium.Questo è il segnale di come l’entusiasmo dei tifosi bianconeri si è riacceso dopo una stagione senza trofei, la prima dopo 10 anni di vittorie senza interruzioni.Il calciomercato svolto dalla società ha convinto i tifosi che dopo Bremer, Pogba,Di Maria e Kostic aspettano anche Depay e Paredes.

Il modulo scelto da mister Allegri sarà il 3-5-2.

In difesa, davanti a Perin, ecco da destra verso sinistra Danilo, Bonucci, Bremer con Cuadrado e Kostic terzini a tutta fascia.A centrocampo spazio invece al terzetto composto da Locatelli, Fagioli e Zakaria.In attacco Di Maria e Kostic.

Di fronte ci sarà il Sassuolo col neo acquisto Pinamonti,centravanti dal gol facile,neo acquisto degli emiliani.

Ricordiamo che

l’ultimo confronto diretto a Torino risale allo scorso 27 ottobre 2021 quando il Sassuolo fecel’impresa vincendo 2-1 grazie alle reti di Frattesi e a quella di Maxime Lopez al 94′. Per i bianconeri fu inutile il momentaneo pareggio di McKennie

Formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Fagioli, Kostic; Vlahovic, Di Maria. All. Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi.

Enzo Grassano