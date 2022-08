Toro e Juve: che colpi!

Le 2 squadre torinesi sono scatenate in questa sessione di mercato.

I granata di Juric hanno preso i 2 trequartisti di gran classe calcistica

Nikola Vlasic e Aleksej Miranchuk. Il club granata sta in queste ore definenedo con il West Ham l’arrivo del croato in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni.L’accordo con l’Atalanta si riapre per il russo, già preso e poi perso nel giro di un giorno per lo stop imposto da Gian Piero Gasperini.Anche qui prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 12 milioni.Si sta chiudendo anche per il difensore centrale belga Denayer,svincolato.Il.nazionale firmerà a breve un triennale da 2 milioni e mezzo netti all’anno.

Gran colpo anche per la Juve di Max Allegri.Anche lui dall’est Europa, Filip Kostic in viaggio verso Torino.Nzionale serbo,ala trequartista di gran classe, all’occorrenza anche attaccante. La sua ultima giornata all’Eintracht,vincitore dell’Europa League è stata comunque piena con doppio allenamento e poi la nuova avventura in bianconero.

Enzo Grassano