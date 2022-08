Torino-Palermo 3-0

32esimi di finale Coppa Italia

Lukic Radonjic Pellegri

Un gran bel Toro vince e convince all’esordio nella prima partita ufficiale della stagione 2022-23.

Superato il primo turno di Coppa Italia con il risultato netto di 3-0 contro un Palermo volitivo e per nulla arrendevole.Nei sedicesimi di finale l’avversario sarà il Cittadella che ha sorprendentemente eliminato il Lecce a casa sua.

La squadra di Juric è partita guardinga e nel primo tempo solo 2 grandi parate del portiere granata Milinkovic Savic hanno evitato di subire il gol dello svantaggio.Nel secondo tempo il Toro si è trasformato diventando padrone assoluto del campo:grande aggressività,fraseggi tecnici pregevoli,superbe giocate di Lukic Radonjic e Demba Seck.Molto bene anche difesa e centrocampo.

In attesa dei 4 rinforzi promessi dal presidente Cairo questo Toro è già pronto per tornare a giocare in Europa attraverso il settimo posto e la conseguente qualificazione in Conference League.Se il buongiorno si vede dal mattino la strada intrapresa è quella giusta.

Tabellno

TORINO: 32 Milinkovic-Savic, 4 Buongiorno, 9 Sanabria, 10 Lukic (cap.), 13 Rodriguez, 17 Singo, 23 Seck, 26 Djidi, 28 Ricci, 34 Aina, 49 Radonjic.

A disposizione: 1 Berisha, 89 Gemello, 2 Bayeye, 8 Segre, 11 Pellegri, 19 Lazaro, 21 Adopo, 77 Linetty.

Allenatore: Juric.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Sala, 7 Floriano, 9 Brunori, 14 Broh, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 20 De Rose (cap.), 25 Buttaro, 27 Soleri, 77 Elia.

A disposizione: 12 Massolo, 2 Pierozzi, 5 Somma, 6 Crivello, 10 Silipo, 11 Fella, 21 Damiani, 23 Doda, 31 Corona, 39 Stoppa, 54 Peretti.

Allenatore: Di Benedetto.

Enzo Grassano