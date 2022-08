Coppa Italia! Si ricomincia

32esimi di finale sabato 6 agosto

Ore 21.15 stadio Olimpico Grande Torino : Torino-Palermo

Dopo un buon precampionato con 3 vittorie e 2 sconfitte contro squadre di buon livello,ricomincia il calcio che conta con i 32esimi di finale della Coppa Italia.

I granata di Juric affrontano un ottimo Palermo,neopromosso in serie B,diventato di proprietà dello sceicco Mansour già azionista di maggioranza del Manchester City.

Gara unica ed in caso di parità,al termine dei 90 minuti ,2 tempi supplementari di 15′ ed, eventualmente,calci di rigore.

L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla stagione 2016-2017 di Serie A, quando nel girone di ritorno si affrontarono in casa dei piemontesi, i quali si imposero tre a uno con i goal siglati da Rispoli e Belotti (tripletta).

il Palermo, reduce dal successo per tre a due ottenuto nel turno precedente contro la Reggiana e ancora alla ricerca di un allenatore, dopo le dimissioni di Silvio Baldini.

Chi passerà il turno affronterà ai sedicesimi o il Lecce o il Cittadella.

Formazioni

Torino (3-4-2-1): Berisha;Djidji,Adopo Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic,Lazaro; Radonjic, Linetty; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.

Palermo (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Lancini, Marconi, Crivello; De Rose, Broh; Valente, Fella, Floriano; Brunori. Allenatore: –

Enzo Grassano