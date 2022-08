Barista muore dopo ore di attesa in ospedale

Per problemi respiratori e dolori addominali, la 45enne Tiziana Scarcella, una barista molto conosciuta a Rivarolo, dove aveva lavorato, era giunta in ospedale a Vercelli. La donna, residente nel Vercellese, è morta, sostengono i parenti che hanno presentato denuncia, dopo avere aspettato per ore di essere visitata.

Sarebbe deceduta per infarto polmonare provocato da un coagulo di sangue. Si sospetta che la morte possa essere legata a un intervento chirurgico a una gamba a cui la donna era stata sottoposta alcuni mesi fa dopo una caduta dalle scale in casa con frattura di tibia e perone.