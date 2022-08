4 agosto 1999, Trionfo del Messico nella Confederations Cup

Accadde Oggi

Sono passati 23 anni da quando il Messico vinse,per la prima volta nella sua storia, la Confederations Cup. La competizione si svolse nel paese messicano e la nazionale di casa, guidata da Manuel Lapuente,sconfisse in finale a Città del Messico, il Brasile in una epica sfida finita con il risultato di 4-3.La Selecao aveva in panchina il ct Luxemburgo e poteva contare su grandissimi campioni come Serginho, Emerson e Ronaldinho, ma non riusci a superare il Messico desideroso di portare la coppa nella sua bacheca.Messicani subito in avanti per 2-0 grazie alle reti di Zepeda e Abundis. Il Brasile accorciò le distante grazie al rigore trasformato da Serginho prima del pareggio di Roni. Zepeda e Blanco portarono il Messico sul risultato di 4-2, prima che Ze Roberto firmasse la rete del definitivo 4-3.

Fu un trionfo per il Messico ancora oggi ricordato per aver scritto la più bella pagina calcistica della sua storia.

Enzo Grassano