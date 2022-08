Appuntamento a Vinovo prima della pausa estiva

Mercoledì 3 agosto l’Ippodromo di Vinovo dà appuntamento a tutti per l’ultima serale prima della breve pausa estiva con il trotto a Torino. Una serata nobilitata dalla Tris Quarte Quinte, il Premio Selleria Artigiana Gavioli, un doppio km con i cavalli sui tre nastri da 2.060 a 2.100 metri. Tanti i possibili favoriti, sia per la vittoria che per la combinazione degli scommettitori. Come Be Pop Ferm, allievo di Erik Bondo affidato a Federico Esposito e reduce da una fresca vittoria. Ma anche Vicino Mec con il nuovo training dei Gocciadoro (qui lo interpreterà Alessandro) e lo svedese Attack Diablo insieme ad Andrea Guzzinati. Francesco Di Stefano sarà alle guide di Amarcord e poi ci sono i due di Mollo: Versus All con la guida di Simone e Ugolinast affidato a suo padre, Santino per un bel derby in famiglia. Accanto a lei Becoming, allievo del binomio Baroncini-Farolfi.

Il resto del programma vede una buona presenza di partenti nelle otto corse: bella e complicata quella per i due anni mentre nella Gentleman i favori del pronostico saranno per Castore Lux e Marco Castaldo, recente vincitore ad Albenga del Trofeo Sulky d’Oro, che si dovrà scontrare con Filippo Monti e Camionst. Al solito ingresso libero per tutti, aperta l’Hippo-Trattoria sulla terrazza panoramica.

Il trotto a Vinovo tornerà poi sabato 27 e mercoledì 31.