Amichevole Nizza-Torino 1-0

Stengs(N)al 78′

Tabellino

NIZZA (4-3-3): Bulka; Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Claude-Maurice, Rosario, Thuram; Brahimi, Delort, Gouiri. A disposizione: Boulhendi, Daniliuc, Mendy, Nahounou, Belahyane, Schneiderlin, Traore, Ilie, Stengs. Allenatore: Favre.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Izzo, Zima, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Seck, Linetty; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, N’Guessan, Djidji, Akhalaia, Ruszel, Radonjic, Wade, Zaza, Segre, Horvath, Edera, Adopo, Verdi. Allenatore: Juric

Si chiude il ritiro del Toro con una sconfitta di misura contro il Nizza per 1-0.Buona prova dei granata che dominano per larghi tratti di gara ma vengono puniti da un’ingenuità difensiva.Il bilancio delle 5 gare,di questo precampionato,è comunque positivo:3 vittorie e 2 sconfitte con 7 gol fatti e 4 subiti.

Ora 2 giorni di riposo per la rosa granata di Juric e poi il ritorno a Torino al Filadelfia per l’inizio della stagione ufficiale che prenderà il via sabato 6 agosto con i 32esimi di finale della Coppa Italia,in casa all’Olimpico Grande Torino,contro la vincente di Palermo -Reggiana e successivamente sabato 13 agosto nella prima giornata di campionato,fuori casa,contro il neopromosso Monza di Berlusconi

La squadra brianzola è al suo esordio assoluto in serie A.Preoccupano i troppi infortuni:oggi sono usciti anzitempo,nella prima mezz’ora di gioco Izzo per il solito dolore al ginocchio e Zima per un infortunio alla spalla.Altri indisponili sono Dijdij, Buongiorno,Vojvoda e Pellegri.Probabilmente tutti recuperabili.Intanto il mercato porterà,a breve,4 nuovi calciatori richiesti da Juric.

Enzo Grassano