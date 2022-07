Europei femminili di softball a Torino

Otto squadre femminili di softball sono attese a Torino per la Women’s European Cup di Softball, che arriva quest’anno alla sua 27esima edizione. Alle giocatrici provenienti da Bulgaria, Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Austria, Polonia, Croazia, Svezia si aggiungerà l’Avigliana, squadra ospitante, per sfidarsi in un torneo all’italiana tra il 15 e il 20 agosto.

Fondamentale il contributo delle due società Avigliana Bees e Avigliana Rebels, che hanno organizzato la manifestazione in collaborazione con la World Baseball Softball Confederation e la Europe Softball Confederation, oltre che con il Comune di Avigliana, la Città di Torino e la Regione Piemonte. Sinergie ormai collaudate tra enti, società e associazioni del territorio, che hanno già dato i loro frutti: il Campionato Europeo di Baseball nel 2021, giocato tra Torino, Avigliana e Settimo Torinese, e la nomina de Piemonte a Regione Europea dello Sport 2022.

La coppa europea di softball si giocherà nei campi sportivi di Torino (Stadio Paschetto, Via Passo Buole) e Avigliana (Stadio del baseball di Via Suppo), con ingresso libero. La cerimonia di apertura si terrà il giorno 15 agosto alle 17 allo Stadio del baseball di Avigliana.