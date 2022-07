Da oggi sono disponibili i pacchetti All Event per l’ISU Gran Prix

I grandi campioni del pattinaggio di figura torneranno al Palavela dall’8 all’11 dicembre in occasione dell’’ISU Gran Prix Final , ultima tappa del più noto e prestigioso circuito al mondo della disciplina. A partire da oggi sul sito www.gpfinal22.org e sulla piattaforma Vivaticket sono in vendita i pacchetti All Event, tagliandi che permetteranno a tutti gli appassionati non perdersi nemmeno un istante dell’evento sportivo del ghiaccio più atteso dell’anno.

Il pacchetto All Event costa 150 euro e consentirà di avere accesso a tutte le sessioni di allenamento, ai tre giorni di gare e anche al Galà di chiusura dell’evento. Sono previsti degli sconti speciali sia per gli Under 12 e gli Over 70 come per tutti i tesserati della Federazione Sport del Ghiaccio. Per ogni ulteriore informazione sui listini dei biglietti, sulle sedi di gara, sul programma e sui dettagli della competizione sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento: www.gpfinal22.org.

