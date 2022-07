Il 6 novembre si corre la Torino City Marathon

Tassello dopo tassello la Torino City Marathon, in programma domenica 6 novembre, sta prendendo sempre più forma. A cominciare dal percorso a cui gli organizzatori hanno lavorato per mesi per consegnare ai partecipanti 42 chilometri veloci con partenza e arrivo nel centro cittadino. I corridori passeranno a fianco alla Cappella del Guarini che tra il 1964 e la fine degli anni ’90 ha custodito la Sacra Sindone, Palazzo Carignano che ospiterà il villaggio della corsa, il Parco del Valentino, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, la stazione di Porta Susa e il Motovelodromo “Fausto Coppi”.

Nella stessa giornata della Maratona si correrà anche la Torino City Run competizione di 10 chilometri che avrà luogo all’interno della città. I partecipanti potranno scegliere se iscriversi alla competitiva riservata ai tesserati FIDAL e in possesso della runcard (tessera che permette di prendere parte a tutte le gare su strada) o alla ludico-motoria per chi vuole affrontare il tracciato semplicemente camminando. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia ritorna Torino City Junior dedicata ai bambini sulla distanza di 1 chilometro.

Per volesse iscriversi è possibile farlo sul sito di Team Marathon al costo di 45 euro (fino al 31 agosto) per la 42 chilometri e di 15 (fino al 2 ottobre) per la 10 chilometri . Una parte del ricavato dalle iscrizioni sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro. L’obiettivo degli organizzatori è quello di aiutare in modo pratico la ricerca e diffondere il messaggio che ognuno di noi può contribuire a fare del bene anche correndo.

Marco Aceto