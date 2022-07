Numerosi furti di vasi, busti in bronzo, si ripetono da tempo all’interno del cimitero comunale di Billiemme, a Vercelli. Ultimo caso nei giorni scorsi quando una statua della Madonna in pietra, alta più un metro, è stata sradicata e portata via da una tomba di famiglia. La statua è stata prelevata a colpi di scalpello.

