Presentati i colori delle Universiadi 2025

Tra meno di tre anni Torino ospiterà nuovamente le Universiadi invernali, manifestazione che nel 2007 portò sotto la Mole oltre duemila e seicento atleti in rappresentanza di cinquantuno nazioni. Per avvicinarsi a grandi passi all’evento, oggi sono stati presentati i colori che appariranno sugli stendardi e manifesti che saranno esposti nei comuni di Torino, Pragelato, Bardonecchia, Pinerolo e Torre Pellice. Queste cinque città accoglieranno i tremila atleti che parteciperanno alle Universiadi dal 13 al 23 gennaio 2025.

Sono stati scelti cinque colori freddi perché legati alla fiducia e alla sicurezza. Quello primario è il giallo che richiama la leggerezza ed è associato al sapere. Il verde rappresenta la vita che continua e si rinnova ma è anche il segno dell’equilibrio e di crescita, per questo è associato alla giovinezza. Il blu è associato all’intelletto, alla calma, alla stabilità e favorisce il fluire dell’energia. Il rosa è il simbolo della speranza e incute sicurezza e ottimismo. Il viola è il colore della saggezza e della magia, ma anche del lusso, della nobiltà e della bellezza. Tutte le discipline sportive di Torino 2025 avranno le loro tinte di riferimento. Il rosa e il viola sono saranno associati alle discipline indoor degli sport del ghiaccio. Il blu rappresenterà le discipline della neve outdoor.

Nella giornata di presentazione dei colori è stata lanciata anche la nuova veste del sito internet www.wugtorino2025.com per il quale è stato scelto un font che possa renderlo più leggibile a tutti i dispositivi e per tutte le persone. Il prossimo appuntamento sarà il 20 settembre quando una delegazione di Lake Placid verrà a Torino per accendere la Fiamma del Sapere in vista dei giochi del 2025.

Marco Aceto