Amichevole Torino-Apoel Limassol 1-0

Sanabria al 40’ST

Si chiude il ritiro estivo del Toro, in terra austriaca,con la terza vittoria consecutiva contro la squadra campione di Cipro:l’Apoel Limassol.Nel primo tempo scende in campo una

squadra rivoluzionata dal tecnico granata Juric,un Toro B con tutte le riserve, alcuni giovani della primavera ed altri giocatori che lasceranno il Toro in quanto non fanno parte del progetto granata “Europa “targato Juric.

Tanta volontà,qualche buona giocata ma manca la qualità ed infatti il punteggio rimane bloccato sullo 0a0.

Poi nel secondo tempo,con la girandola delle sostituzioni,entrano in campo i titolari e si vede! Belle giocate ad ampio respiro,difesa sicura, centrocampo propositivo ed attacco in gol con un bella rete di Sanabria.A breve arriveranno i 4 rinforzi chiesti da Juric e così il progetto “Europa” decollerà in maniera definitiva.

Enzo Grassano