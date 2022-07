Il Siulp interviene sull’episodio degli agenti feriti

Controlli notturni per la Movida: un Ispettore e un Funzionario di polizia all’ospedale.

Senza dilungarci oltre, semplicemente ribadiamo come i controlli di polizia sono diventati sempre più pericolosi e sempre meno deterrenti a causa di una impunità generalizzata di cui ne beneficiano i delinquenti.

Intano le forze dell’ordine continuano ad operare in un contesto legislativo che non le tutela e tantomeno le mette in condizioni di espletare con efficienza al proprio dovere.

Invitare le persone a lasciare il locale per rispettare l’orario di chiusura innescava una reazione violenta da parte di tre soggetti due uomini e una donna che a suon di gomitate, sputi e morsi, conditi da una sequela di insulti, hanno costretto le forze dell’ordine a procedere all’arresto. Questo è quanto accaduto in un locale di via Santa Giulia verso le 3,30.

Adesso la palla passa al Sindaco di Torino dal quale ci si aspetta un provvedimento serio (magari cominciando con sanzioni pecuniarie severe), in grado di rieducare al rispetto delle regole chi gestisce questo locale.

La questione è sempre la stessa: presenza di polizia, anche locale, e rispetto delle leggi, un binomio trascurato completamente dal governo di questa città.

Sono anni che denunciamo una situazione di degrado urbano, di criminalità diffusa, di aumento dell’aggressività da parte della delinquenza e nonostante questo dobbiamo sentire e assistere a scene mistificatorie di qualche illustre politico ci racconta che la colpa della violenza e dell’insicurezza urbana delle aree periferiche di Torino dipende dalla caduta del Governo Draghi; sembrerebbe una esilarante barzelletta se non fosse che questa considerazione si cala su una realtà pericolosa e abbandonata a se stessa.

Intelligenti pauca.

Il Segretario Generale del Siulp di Torino Eugenio Bravo