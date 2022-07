Sabato 23 luglio, ulteriori modifiche viabili

Oltre alle modifiche viabili istituite con apposita Ordinanza in occasione dei festeggiamenti del bicentenario della Scuola Allievi dei Carabinieri, consultabili sulla pagina dedicata, per la giornata di sabato 23 luglio, sono state disposte ulteriori modifiche viabili e divieti di sosta con una nuova ordinanza.

Dalle ore 02.00 di sabato 23 luglio e fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, fatta eccezione per i veicoli di soccorso e delle Forze dell’Ordine, in piazza Borgo Dora; lungo Dora Agrigento; vicolo canale dei Molassi (via Andreis int. 18); via Po su ambo i lati, tratto compreso tra piazza Castello e via Bogino; piazzale della Basilica di Superga; strada Comunale alla Basilica di Superga su ambo i lati, tratto compreso tra strada Comunale di Superga e il piazzale della Basilica di Superga. Dalle ore 11.30 di sabato 23 luglio e fino a cessate esigenze, questo tratto di via sarà anche interdetto alla circolazione veicolare eccetto per i residenti e per i clienti del ristorante CHEERS in possesso di prenotazione.

Entrambe le Ordinanza sono consultabili sul Sito Internet della Città di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/