Tenta di violentare ragazza in attesa del tram: fermato un uomo

Per il tentato stupro alla fermata Gtt di corso Duca degli Abruzzi angolo corso Stati Uniti a Torino è stato fermato un trentaduenne. Lo scorso 18 luglio una 22enne stava aspettando in tarda serata il tram della linea 10. L’uomo ha afferrato la giovane alle spalle cercando di bloccarla, palpeggiandola e baciandola. I passanti hanno dato l’allarme e uno dei presenti ha tentato di allontanare l’aggressore permettendo così alla vittima di allontanarsi. La giovane era poi stata portata al Mauriziano per controlli medici.