Il meccanico non gli ripara l’auto: lo prende a colpi di machete

Un uomo di 35 anni, arrabbiato perché da giorni il meccanico non gli riparava l’auto, si è presentato a casa sua, ad Avigliana, e lo ha ferito a una mano e al collo a colpi di machete. Riferisce la notizia il quotidiano Repubblica nelle cronache torinesi. Il meccanico è stato ricoverato in condizioni serie all’ospedale San Luigi, ma non è in pericolo di vita. L’uomo, un brasiliano, non ha voluto dare le generalità dell’aggressore che è stato però identificato e arrestato dai carabinieri.