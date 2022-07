Calciomercato, il cantiere granata e’ aperto

Siamo solo all’inizio!

Il cantiere granata è aperto,come evidenziato dalla gara di ieri persa nettamente contro l’Eintracht di Francoforte,squadra campione di Europa League.

Il Toro di Juric ha mostrato trame interessanti di gioco ma la supremazia tedesca è parsa evidente soprattutto,quando nel secondo tempo sono subentrate le riserve: è proprio qui che le tenebre si sono impossessate della squadra granata!

Il Toro è incompleto,lo sanno bene il pres.Cairo ed il ds Vagnati e ne è ben cosciente soprattutto l’allenatore granata Juric che è già sul punto d’esplodere!Ma non accadrà e spiego subito il perché.L’attuale squadra con i soli volti nuovi del terzino Bayeye e del trequartista Radonjic,aggiunti ai riscatti di Berisha,Ricci e Pellegri, può solo ambire al 17esimo posto con 40 punti raggiunti alla penultima giornata di campionato.

Con la cessione di Bremer all’Inter e di qualche altro esubero arriveranno gli altri 8 giocatori chiesti da Juric in modo che il Toro potrà lottare per il settimo posto,valido per la qualificazione in Conference League e per andare avanti il più possibile in Coppa Italia.

Ecco i calciatori che dovrebbero arrivare per rendere competitiva la squadra granata:

Il portiere Dragowski

Il difensore centrale Kumbulla

I centrocampisti centrali Maggiore e Casadei

I trequartisti Praet,Laurentiè e Diurnicic

L’attaccante Dovbjk.

Enzo Grassano