FlixBus potenzia le tratte con la provincia di Torino

E sigla con la Via Francigena un accordo per il territorio

Da Torino verso 170 città. Collegate tutta estate 20 localitàdel Ponente Ligure

Ampliate le tratte anche con Chivasso e con Oulx, in Val di Susa

Accordo FlixBus-Via Francigena: nuove opportunità per il turismo locale

Rafforzate le rotte internazionali per agevolare i flussi di visitatori dall’estero

Milano, luglio 2022 – FlixBus punta nuovamente sul Piemonte per l’estate 2022, consolidando la propria rete di collegamenti e arrivando a servire 11 località sull’intero territorio regionale.

Nel Torinese, la società potenzia le tratte con il capoluogo e lo connette con 170 città, prestando particolare attenzione alle direttrici strategiche per l’estate, come quelle con il Ponente Ligure e la Romagna. Inoltre, si amplia il numero delle connessioni disponibili con Chivasso, collegata con oltre 50 città, e la località di Oulx, in Val di Susa, connessa con circa 10 città.

L’incremento in corso non coinvolge soltanto le tratte operative dal Piemonte e dalla provincia di Torino verso le altre regioni italiane, ma interessa anche le rotte attive versomolti Paesi esteri: chi parte dal territorio potrà cosìraggiungere senza cambi numerose città in Italia, ma anche inFrancia, Svizzera, Germania, Lussemburgo, Belgio, Spagna, Slovenia, Croazia e Ungheria.

Di tale potenziamento potranno beneficiare, viceversa, anche i visitatori provenienti dall’estero, che grazie al sistema di prenotazione di FlixBus, già noto a livello internazionale e disponibile in 30 lingue anche su sito e app, potranno prenotare facilimente i propri spostamenti da e verso la provincia di Torino e il Piemonte.

L’accordo con la Via Francigena per supportare il turismo nel Torinese

Oltre ad ampliare la rete di collegamenti sul territorio, per supportare il turismo a livello locale FlixBus ha inoltresiglato una collaborazione strategica con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, l’ente preposto alla promozione della più antica via di pellegrinaggio d’Europa, che fra le proprie tappe conta anche Torino, Chivasso e Oulx.

Grazie a tale accordo, i pellegrini e le pellegrine in partenza da Torino, Chivasso o Oulx avranno diritto ad agevolazioni speciali per raggiungere in autobus la tappa da cui inizieranno il cammino, spostarsi fra diverse tappe della Via o tornare a casa alla fine del pellegrinaggio, con la possibilità di trasportare anche la propria bicicletta. Più informazioni sono disponibili qui.

Per usufruire della convenzione, basta essere in possesso dellacredenziale della Via Francigena, il documento ufficiale che attesta, attraverso i timbri, il passaggio nelle diverse tappe della Via. Seguendo la procedura indicata sul sitodell’Associazione, i pellegrini e le pellegrine potranno ottenere, in pochi passaggi, gli sconti a loro dedicati per prenotazioni tramite l’app FlixBus.

La collaborazione con l’Associazione riflette la volontà comune di incentivare l’affermazione di forme immersive di viaggio, che, veicolando i flussi delle persone lungo itinerari meno battuti e sconosciuti ai più, possano valorizzare al meglio il variegato patrimonio paesaggistico e storico-culturale locale.

Offrendo un percorso integrato cammino (o bici)/trasporto collettivo, l’accordo mira inoltre a consentire a tutti di spostarsi in modo green, senza compromettere l’economicità del viaggio.

Torino: 170 città collegate. Raggiungibili 20 localitàin Liguria e 10 in Romagna

Con 170 città collegate in tutta Italia senza cambi, Torino si riconferma innanzitutto il principale snodo per le rotte attivetra il Piemonte e le altre regioni italiane, complicel’innalzamento della frequenza sulle tratte con molte delle maggiori città del Paese. Milano è collegata fino a 20 volte al giorno, Bologna fino a 9 volte, Genova e Venezia fino a 7, Firenze fino a 6 e Roma fino a 5.

Fra le altre città direttamente connesse con Torino, vi sono anche Napoli, Bari, Cosenza e Catania, a conferma del ruolo del capoluogo di avamposto strategico per i collegamenti fra Nord e Sud.

Dalla capitale sabauda si possono raggiungere direttamente anche numerose città di interesse storico-culturale come Bergamo, Verona, Ferrara, Lucca, Siena, Caserta, Lecce e Agrigento.

Per tutta l’estate, inoltre, i bagnanti in partenza dal capoluogo piemontese potranno raggiungere senza cambi 20 località del Ponente Ligure e 10 destinazioni della Riviera Romagnola.

Oltre a Savona, Imperia, Sanremo e Ventimiglia, sarà possibile viaggiare verso Spotorno, Noli, Varigotti, Finale Ligure, Pietra Ligure, Loano, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Albenga, Alassio e Laigueglia lungo la Riviera delle Palme, e ad Andora, Diano Marina, San Lorenzo al Mare, Arma di Taggiae Bordighera lungo la Riviera dei Fiori.

In Romagna, invece, oltre a Rimini si potrà arrivare a Porto Garibaldi, Ravenna, Lido di Classe, Lido di Savio, Milano Marittima, Cervia, Cesenatico, Riccione e al parco di divertimenti di Mirabilandia.

Rimanendo sul versante adriatico, si segnalano inoltre le tratte con importanti mete balneari in Puglia, come Peschici, Vieste, Monopoli e Otranto, mentre fra le destinazioni raggiungibili lungo la costa ionica si segnalano Gallipoli, in Salento, e svariate località in Calabria, come Sibari e Cirò Marina.

Fra le città estere direttamente collegate, si possono invece citare Parigi, Marsiglia, Lione, Nizza, Lugano, Zurigo, Ginevra, Bruxelles, Barcellona, Monaco di Baviera, Lubiana, Zagabria e Budapest.

Completano il quadro i collegamenti operativi con gli aeroporti di Milano Malpensa (raggiungibile fino a 3 volte al giorno, con tempi di percorrenza a partire da un’ora e mezza) e Orio al Serio (fino a 11 corse giornaliere, con tempi di percorrenza a partire da due ore e mezza), ideali per quanti vorranno arrivare al terminal di imbarco senza stress e nel rispetto dell’ambiente.

Potenziati i collegamenti anche con Chivasso e Oulx

Contemporaneamente all’incremento dei collegamenti con Torino, FlixBus potenzia anche le rotte attive con Chivasso e Oulx, in linea con l’attenzione da sempre accordata ai piccoli e medi centri nell’ambito della sua pianificazione di rete. Non a caso, il 40% delle fermate operative in Italia si trova in comuni con una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.

Chivasso è collegata con più di 50 centri in tutta Italia, fra cui capoluoghi come Milano, Bologna e Firenze e snodi nevralgici nel Sud Italia come Cosenza e Lamezia Terme, mentre Oulx continua a offrirsi come punto di approdo per i visitatori diretti in Val di Susa, in arrivo sia da città italiane come Milano e Bergamo sia dalla Francia, grazie alle tratte attive con Parigi, Lione e Chambéry.

Il servizio, effettuato con mezzi all’avanguardia nel rispetto dei più elevati standard di comfort e sicurezza e nell’osservanza di un esaustivo protocollo di tutela della salute, è prenotabile, oltre che su sito e via app, anche presso i numerosi rivenditori ufficiali dislocati sull’intero territorio nazionale.