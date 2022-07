Attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo nelle aree cittadine periferiche, online la graduatoria

È stata pubblicata sulla pagina della Città di Torino la graduatoria finale relativa all’avviso per l’assegnazione di contributi per attività di carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo nelle aree cittadine periferiche.

I progetti selezionati avranno come obiettivi la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nelle periferie della città attraverso attività di spettacolo anche di carattere innovativo rivolte all’inclusione culturale e sociale svolte nel rispetto delle tutele occupazionali e dei contratti di categoria; la realizzazione di azioni di riequilibrio territoriale attraverso il rafforzamento dell’offerta culturale svolte nel rispetto delle tutele occupazionali e dei contratti di categoria; la promozione di iniziative formative e l’attivazione di laboratori dedicati alle arti performative.

Le proposte candidate e ammesse sono state in tutto 20. Tutti i progetti ammessi sono stati positivamente valutati dalla Commissione di valutazione e saranno pertanto beneficiari di finanziamento.

Le attività saranno perlopiù realizzate in partenariato, così che la misura di finanziamento sosterrà concretamente, tra soggetti capofila e soggetti partner, 66 realtà del territorio per un importo complessivo di 1milione e 815 mila euro.

I restanti 21mila e 721 euro rispetto alle disponibilità complessive a bando (1 milione 836 mila e 721 euro) verranno distribuiti – alla luce di quanto previsto dall’avviso in ordine alla destinazione di eventuali residui – tra i soggetti vincitori in proporzione al punteggio complessivo conseguito.

Questo avviso rappresenta la terza linea di finanziamento messa in campo dalla Città dopo il bando per le attività estive e i fondi REACT-EU: con queste tre azioni sono state assegnate al ricco mondo associativo delle circoscrizioni, per l’anno 2022, risorse per circa 4 milioni di euro.