Ci saranno molte storie da raccontare all’Ippodromo di Vinovo nella serata del 13 luglio e una porta fino a New York. Sarà l’occasione per premiare Silvia De Andrea e Luca Crosetti che a Vigone hanno allevato Alrajah One. Il vincitore del Derby 2019 (in quella occasione ad Agnano) con Enrico Bellei dallo scorso anno è emigrato negli States e dieci giorni fa ha trionfato in una corsa di prestigio, il Crawford Farms Open Trot al Meadowlands di New York. Segno che la nuova cura per il pupillo della scuderia My Horse di Vincenzo Izzo funziona. E segno che l’allevamento piemontese vince in tutto il mondo.

In pista poi le qualificazioni delle 3 e 4 anni al Campionato femminile oltre la Tris Quartè e Quintè. Per il pubblico, invece, andremo alla scoperta dei lupi con un appuntamento realizzato in collaborazione con Parchi Reali Torino. Le corse prenderanno il via attorno alle ore 19: nella selezione delle tre anni 10 iscritte e in pole position Dorothy Bar con Andrea Farolfi, reduce da un arrivo a bomba nel Città Di Napoli Filly. Accanto a lei Diletta Axe per la prima volta con V.P. Dell’Annunziata in sostituzione dell’appiedato Andrea Guzzinati. Nelle quattro anni otto al via. Qui la favorita sarà Clarissa, allieva dei Gocciadoro seconda l’anno scorso alle spalle di Calenita nella finale del Campionato delle tre anni.

E poi il TQQ: 14 i soggetti al via disposti sui tre nastri del doppio km. In prima fila la pupilla di Carlotta D’Agostino, Bananarama Jet, affidata a V.P. Dell’Annunziata, e al secondo nastro la favorita Ugolinast. Hanno le potenzialità entrambi gli allievi di Smorgon, Velodrome con Simone Mollo e Attrazione con lo stesso Marco.

Come sempre otto le corse in programma, per una serata veramente interessante, con ingresso gratuito.

LA PRIMA DI ‘APERILUPO’ A VINOVO

Ad aprire il programma della serata, dalle 18.30, ci sarà per la prima volta “Aperilupo”, un incontro dedicato alla presenza e all’importanza del lupo nei nostri territori.

Subito prima delle corse in programma, sono previsti gli interventi di esperti come i guardiaparco Luca D’Angelo e Patrick Stocco, moderati da Fiodor Verzola. Il primo aperitivo dedicato al lupo all’Ippodromo di Vinovo, in collaborazione con Parchi Reali Torino (prenotazione obbligatoria chiamando lo 011.4993381 oppure info@parchireali.to.it (consigliata un’età dagli 8 anni in su). Impossibile mancare.