Auto contro bus Gtt, morti due ragazzi

Questa mattina, intorno alle ore 6.00, in corso Casale, al confine con il comune di San Mauro Torinese, si è verificato un gravissimo sinistro stradale. Una Lancia Y con a bordo quattro persone, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un autobus della linea GTT.

L’impatto è stato violentissimo e due dei giovani a bordo della Lancia Y hanno perso la vita, mentre gli altri due occupanti sono stati trasportati d’urgenza all’Ospedale San Giovanni Bosco. La prognosi è riservata.

Sul posto è intervenuta la squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Locale.