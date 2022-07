Questa mattina, poco dopo le ore 5, personale della Polizia di Stato è intervenuto in via Villar angolo Vittoria, per la segnalazione di una violenta aggressione in strada.

Sul posto veniva rinvenuto per terra, gravemente ferito, un cittadino italiano di 56 anni, che dopo pochi minuti, nonostante le cure prestate, spirava.

Sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile; nel contesto, si sta valutando la posizione giuridica di un ragazzo italiano di anni 20.