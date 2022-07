Il Festival internazionale e multidisciplinare sul Filo del Circo compie vent’anni.

Iniziato il 1 luglio con la prima nazionale dello spettacolo Krama, prima creazione del collettivo 6Stu, giovane compagnia di artisti formatasi all’Accademia della Fondazione del Cirko Vertigo, terminerà sabato dopo aver presentato i più innovativi artisti di circo contemporaneo.

Tra grandi nomi e giovanissime e talentuose compagnie in totale saranno 12 le formazioni artistiche che si avvicenderanno sul palcoscenici allestiti all’interno del parco culturale Le Serre di Grugliasco, cui quest’anno si aggiunge anche quello del Teatro Astra di Torino, che ospiterà la compagnia francese “Le Plus Petit cirque du Monde”.

Saranno 26 repliche aperte al pubblico con una media di 3-4 spettacoli al giorno di cui 6 prime nazionali e 2 prime regionali.

Sul Filo del Circo da quest’anno fa parte della rete di Festival organizzata dal centro di produzione blucinQue/Nice, in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo e Fondazione Piemonte dal Vivo.

Grazie a questa collaborazione nel corso del 2022 i festival di innovazione chiamati Nice saranno nei territori che rientrano nella Città Metropolitana: Chieri, Grugliasco, Moncalieri, Settimo Torinese e Torino.

Hanno preceduto Sul Filo del Circo, il Nice Festival di Settimo Torinese dal 17 al 22 maggio e di Chieri il 2 e26 giugno il 3 luglio. Seguirà in autunno il Nice Festival di Torino, previsto dal 26 al 30 ottobre presso il teatro Cafè Mulleu e il Teatro Colosseo, mentre le date di Moncalieri sono ancora in fase di definizione.

Il Festival sul Filo del Circo è realizzato con il contributo del Comune di Grugliasco e MIC, con il patrocinio della Città Metropolitana, Regione Piemonte e Consolato Francese di Torino.

I biglietti per gli spetttacolo si possono acquistare alla biglietteria del Parco Naturale Le Serre, nei locali della Fondazione Cirko Vertigo in via Tiziuano Lanza 31 – Grugliasco o su Vivaticket tramite la nuova APP del centro di produzione denominata blucinQue Nice e che è disponibile su Apple e Play Store.

di Antonella Gilpi