Un progetto su due ruote a sostegno della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

Candiolo, 7 luglio 2022 – Alle 8 di stamani dal piazzale antistante l’ Istituto di Candiolo – IRCCS sono partiti i giovani ciclisti che hanno lanciato il progetto “Candiolo-Roma. In bici per la ricerca”, una raccolta fondi in favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.