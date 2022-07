Calciomercato Colpaccio Toro!

Nemanja Radonjic acquistato dall’Olympique Marsiglia: trequartista della nazionale Serba.Dopo i riscatti di Berisha,Ricci,Pellegri e l’acquisto di Bayeye,ecco il quinto colpo,dei dieci richiesti, di mercato per il tecnico granata Juric che così rinforza

la propria trequarti. Un vero e proprio colpo a sorpresa da parte del Torino e del DS Vagnati che ha trovato l’accordo con l’Olympique Marsiglia per l’arrivo del giocatore a titolo definitivo.Viste le difficoltà per il trequartista Luis Enrique,sempre dell’O.Marsiglia(il calciatore vuole tornare in Brasile) è stata imbastita questa trattativa lampo in mattinata.Avanti con altri 5 acquisti e, sicuramente,altre sorprese da parte del ds granata Vagnati!.

Enzo Grassano