Ambiente: Ruffino “tragedia Marmolada insegna, proteggere il Mondo”

“Purtroppo serve sempre qualche tragedia per farci capire tardi che sul clima dobbiamo intervenire ora senza perderci in chiacchiere. Quanto successo sulla Marmolada, ma anche l’allarme lanciato ieri in Val d’Aosta e per ora fortunatamente rientrato, sono segnali che non possiamo continuare a sottovalutare a maggior ragione quando ci sono delle vittime”. Dichiara in una nota la deputata di Azione, Daniela Ruffino. “Noi abbiamo presentato un pacchetto energetico la settimana scorsa che non solo permette grandi risparmi a famiglie e imprese ma rispetta anche l’ambiente. Non perdiamo altro tempo e iniziamo quella transizione ecologica che serve a tutti. Il mondo è uno, se ci autodistruggiamo non possiamo considerarci intelligenti”, conclude.