Trotto e musica a braccetto all’ippodromo

Uno dei temi portanti di questa estate all’Ippodromo di Vinovo è il trotto a ritmo di musica: succederà di nuovo nei prossimi due appuntamenti in posta, quello di 2 luglio accompagnato dal Dj di Franco Frassi (che qui è di casa) e di sabato 9 con la musica jazz. A seguire mercoledì 13 con la Tris Quarte Quinte e sabato 23 con la serata speciale della festa e del raduno di auto sportive Mustang e un nuovo appuntamento con un concerto jazz sempre in collaborazione con Dimensione Jazz. Ad corse mercoledì 3 agosto, poi 27 e mercoledì 31.

in pista gli attori principali saranno i gentlemen, con la qualificazione del Trofeo delle Regioni: sette al via disposti sui due nastri del doppio giro di pista. Favori del pronostico, nonostante la penalità dell’ultimo nastro, per Enrico Colombino (che è anche il presidente del Gentleman Club Piemonte Liguria) che con il suo Singapore cercherà di portarsi a casa la qualificazione. Accanto a lui Michele Bechis con Uragano Op. Nelle altre corse la più affollata sarà il premio Somalia, per tre anni che non abbiamo ancora vinto 5.000 euro in carriera: in questo caso il pronostico è per Sound Track e Santo Mollo. Interessante anche la corsa per aspiranti allievi, dove Nicolò Mollo proverà a prendersi la vittoria sfiorata l’ultima volta sulla pista con Aspromonte Jet. Nel parterre street food e l’Hippo-Trattoria aperta per accompagnare la serata che prenderà il via alle 19,10 con ingresso gratuito.

3 poi tutti a fare il tifo per i torinesi in trasferta ad Agnano per il GP Città di Napoli riservato ai 3 anni con Andrea Guzzinati (che ha appena v9into il GP Triossi a Roma con Callmethebreeze) insieme a Denzel Treb e Santo Mollo in sulky a Dubhe Prav. Nel Filly ancora Guzzinati con Dorothy Bar.