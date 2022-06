Torino e Chambery celebrano 65 anni di gemellaggio

Una delegazione francese è ospite oggi a Torino per i 65 anni del gemellaggio tra le due città. Un incontro privato tra i due Sindaci e poi la cerimonia in Sala Rossa per rinnovare il patto di amicizia e collaborazione stipulato nel 1957.

Apre la cerimonia la Presidente del Consiglio Comunale Maria Grazia Grippo. “Rinnoviamo oggi il patto di amicizia e collaborazione più antico che la storia dell’istituzione comunale torinese abbia conosciuto – dichiara – frutto della lungimiranza dei sindaci Amedeo Peyron e Paul Chavalier, che già nel 1957 avevano riconosciuto le identità distinte delle due città, ma unite nel riconoscimento di valori comuni.”

Per il Sindaco Stefano Lo Russo “In questo periodo difficile il nostro incontro assume un significato ancora più forte e anche simbolico, poiché riaffermiamo i valori dello spirito comunitario che, dopo un conflitto che incendiò l’Europa e causò milioni di morti, portò alla nascita dell’odierna Unione Europea. Valori che i nostri governi, poco prima dello scoppio del conflitto in Ucraina, hanno voluto ribadire, con la firma del Trattato del Quirinale tra Italia e Francia.

Il Sindaco di Chambery Thierry Repentin sottolinea che “il patto di gemellaggio tra Chambery e Torino va oltre il rapporto di relazioni internazionali”, e ripercorre la storia che lega da secoli i territori del Piemonte e della Savoia.

Nel pomeriggio la delegazione francese, divisa per competenze, si dividerà per visite, incontri e tavoli di lavoro a Palazzo Madama, Circolo dei Lettori, OGR, Torino City Lab, Urban Lab, Orti Generali a Mirafiori. Allo Juventus Stadium una maglia con il numero 65, realizzata per l’occasione da Juventus F.C., sarà consegnata al Sindaco di Chambery.

Già il 18 giugno scorso, nell’ambito delle iniziative per la celebrazione dell’anniversario del gemellaggio si era svolta a Chambéry la partita amichevole tra le giovanili di Savoye F.C. e Juventus F.C.

Un festival a cura della Fondazione Circolo dei Lettori si terrà invece a settembre, culminante nella settimana dal 13 al 18, con iniziative tra Italia e Francia.

