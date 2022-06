San Giovanni a Torino con Messa in Duomo, campane e regate

Venerdì 24 giugno San Giovanni, patrono della città di Torino, verrà celebrato con una messa solenne presieduta dall’arcivescovo Roberto Repole alle 10,30 in Duomo e, come vuole la tradizione, è prevista la distribuzione dei pani della Carità a cura della Famija Turineisa con la partecipazione della Banda del Corpo di Polizia municipale di Torino.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva su Telecupole (canale 11 del digitale terrestre, canale 824 di Sky e canale 422 di Tivùsat). Diretta streaming anche sul canale YouTube del Duomo. In preparazione alla festa giovedì 23 si svolgerà il corteo storico in costumi d’epoca lungo le vie del centro dalle 18,30 alle 22.00. Cento campane per sedici campanili sono invece i numeri del “Campane in festa per San Giovanni 2022”, la rassegna di concerti campanari organizzati dal gruppo CampaneTo in collaborazione con la diocesi torinese in programma questa settimana fino a sabato 25 giugno. L’evento, giunto alla sesta edizione, intende solennizzare la festa dei santi patroni e valorizzare i preziosi strumenti musicali presenti nelle torri cittadine con le “baudette” e le “tribaude” tradizionali del territorio torinese. fr