17 giugno 1970: la partita del secolo Italia-Germania 4-3

Accadde oggi

Quante emozioni!

Torniamo indietro al 17 giugno 1970, quando l’Italia fu protagonista insieme alla Germania di quella che è passata alla storia come la partita del secolo,una sfida diventata letteratura, poesia, epica.Film,tesi di laurea,libri: ovunque si può leggere di questa gara diventata un romanzo da tramandare ai posteri.Anche chi non c’era è come se l’avesse vissuta in prima persona,anche i giovani d’oggi e chi come me allora compiva 5 anni.Intere generazioni si sono scoperte amanti del calcio grazie a quella partita:LA PARTITA!e fu “solo”una semifinale.

Allo stadio Azteca di Città del Messico, le due squadre regalarono uno spettacolo unico ai 107.412 spettatori.

Il Brasile attendeva di conoscere la propria avversaria in finale, avendo sconfitto l’Uruguay per 3-1.

Dopo un turbinio d’emozioni che porta la gara ai supplementari ecco che gli Azzurri scrivono la storia:lancio di Facchetti per Boninsegna, l’attaccante azzurro resiste al ritorno del difensore tedesco e mette in mezzo per Rivera che corre incontro al pallone e con un piatto destro batte per la rete del definitivo 4-3 Maier. Una partita storica, celebrata come la partita del secolo ricordata con una targa allo stadio Azteca di Città del Messico.

Enzo Grassano