Ubriaco si schianta in moto: ora rischia la paralisi

In un incidente avvenuto in strada Vinovo a Moncalieri, un motociclista è finito contro un palo e poi fuori strada, senza coinvolgere altri veicoli. L’alcoltest effettuato in ospedale ha riscontrato un livello di alcol nel sangue tre volte il limite consentito. Il centauro, un 50enne, è stato ricoverato in gravi condizioni con fratture multiple: rischia la paralisi per le serie lesioni vertebrali subite nella caduta.