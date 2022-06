All’ippodromo di Vinovo la settimana più calda dell’anno

All’ippodromo di Vinovo comincia la settimana più calda dell’anno e non è solo legata al caldo. Doppio appuntamento con il trotto, con il divertimento e l’intrattenimento con due riunioni in serale, mercoledì 15 giugno (con la Tris Quarté Quinté) e 18 con le due versioni del Gran Premio Nazionale, anche Filly, in preparazione al Derby.

Mercoledì le otto corse partiranno alle 18,55 e il clou sarà in fine serata con la Tris Quartè Quintè, il Premio Libia che vedrà 15 soggetti sui tre nastri e sulla distanza del doppio km. Nonostante l’estrema penalità, i favori del pronostico sono per Valente Fb e Showmar, con Antonio Di Nardo e Andrea Guzzinati. Ma stimola la fantasia anche Bananarama Jet che Carlotta D’Agostino affida a Cesare Ferranti, insieme a Zaffiro Roccon il suo proprietario Filippo Rocca.

Spazio come al solito anche per i Gentlemen, ma anche per lo spettacolo. In particolare l’esibizione del gruppo Soul Inn, la prima vera Band di Carmagnola composta da nove elementi (due voci femminili e una maschile), con un repertorio che comprende Aretha Franklin e Otis Redding, Blues Brothers e Amy Winehouse. Lo spettacolo continuerà anche alla fine delle corse, insieme a tutta la proposta food&drink sia all’Hippo-Ristora che nel parterre, sempre con ingresso gratuito.

Il tempo di mandare in archivio questa riunione e tutti penseranno a quella di 18, con l’edizione 2022 del Gran Premio Nazionale, prova di Gruppo 1 sulla distanza dei 2100 metri per i maschi e di Gruppo 2 su 1600 metri per le femmine (sarà il Memorial Eva e Aldo Vecchioni). L’estrazione dei numeri ha curiosamente assegnato lo stesso numero ai due favoriti. Dimitri Ferm con Andrea Farolfi nei maschi e Diletta Axe insieme ad Andrea Guzzinati nelle femmine. Questi sono gli schieramenti completi

GP NAZIONALE MASCHI

1. Denver A.Simioli

2. Deus Zack V.P. Dell’Annunziata

3. Dimitri Ferm A. Farolfi

4. Dakovo Mail Rom. Ossani

5. Dubhe Prav Santo Mollo

6. Danger Bi M. Biasuzzi

7. Dardo Zack A. Guzzinati

8. Diamond Truppo E. Bellei

9. Dundee As A. Gocciadoro

10. Decimomeridio Gpd R. Vecchione

11. Diabolik Nap A. Di Nardo

12. Daino Toscano Key A. Greppi

GRAN PREMIO NAZIONALE FILLY

1. Divina Trio M. Stefani

2. Diva Indal Renè Legati

3. Diletta Axe A. Guzzinati

4. Due Italia A. Farolfi

5. Duck Jet M. Raimo

6. Doyourbest B. Goop

7. Donnavittoria Par Gasp. Lo Verde

8. Daytona Roc Santo Mollo

9. Daughter As V.P. Dell’Annunziata

10. Delicious Gar A. Gocciadoro

11. Dorothy Bar E.Bellei

12. Daytona di Cecco P. Gubellini

Nel week end del GP Nazionale però anche tantissimi eventi collaterali. A cura di Debora Acello e Federica Fiorentini, una Fiera Artigianale con una ventina di stand di lavori manuali quali gioielli, fiori in gomma EVA, una schiuma di gomma pressata ricavata dalla lavorazione di una resina termoplastica, lavori di ceramica, cake design, profumatissime saponette naturali, pittrici che disegneranno su preziose tele e soprattutto la dimostrazione della trasformazione di alcuni mobili Vintage dal fine 900 ai primi anni 70, che avverrà sul luogo. E poi la premiazione delle Associazioni Sportive e Culturali e Vinovesi a cura dell’amministrazione comunale, il Giro in Carrozza con i servizi di Adamo Martin, lo shooting fotografico con le modelle organizzato da Elia Tarantino, i gonfiabili per i bambini nell’area giochi, lo street food con birra alla spina, la panineria, la pizzeria e l’Hippo-Ristora sempre aperti.