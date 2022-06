24 giugno, al Borgo Medievale Circoscrizioni in mostra

Ad arricchire il programma delle celebrazioni di San Giovanni, il prossimo 24 giugno, ci sarà anche il palinsesto di Circoscrizioni in mostra: 40 eventi, proposti da altrettante realtà culturali operanti sui territori delle circoscrizioni di Torino, il tutto nell’eccezionale cornice del Borgo medievale nel Parco del Valentino.

L’evento avrà inizio il 24 giugno alle ore 10 con l’inaugurazione alla presenza dell’Assessora alla Cultura Rosanna Purchia, dell’Assessora alle Periferie e alla Rigenerazione Urbana Carlotta Salerno e degli 8 Presidenti di Circoscrizione. Proseguirà poi fin oltre le 22 con performance musicali e teatrali, dibattiti e approfondimenti.

Il Cortile del Melograno ospiterà 4 concerti e 11 spettacoli teatrali pensati per trattare una varietà di temi e per rivolgersi a target diversi. Contemporaneamente, nella Sala Ozegna, sono previsti 11 conferenze e 14 eventi talk. Uno spazio diviso in otto spicchi, infine, sarà allestito nel Salone San Giorgio, dove ogni circoscrizione potrà presentare il suo territorio e le sue iniziative.

“Ciò che rende la nostra amata Torino così unica e apprezzata sono la qualità dell’offerta culturale e la vivacità di tutto il territorio cittadino. – dichiara l’Assessora Rosanna Purchia – Fin dal suo primo giorno di insediamento questa Amministrazione ha riconosciuto la necessità di valorizzare le circoscrizioni e il loro fondamentale ruolo di prossimità.”

Circoscrizioni in Mostra è un’iniziativa che si sviluppa all’interno del più ampio quadro di Circoscrizioni al Centro, progetto promosso dall’Assessorato alla Cultura e nato dalla volontà di individuare una nuova e più efficace modalità di relazione con le realtà culturali del territorio. Lo scorso 17 dicembre si era tenuto, presso il Teatro Regio, un primo momento di incontro e confronto con circoscrizioni e associazioni. Successivamente, nel mese di febbraio, sono state presentate presso il Museo dell’Automobile le “Politiche e azioni per lo sviluppo culturale del territorio cittadino.”

“Ogni quartiere ha un’anima, storie ed aspirazioni. – dichiara l’Assessora Carlotta Salerno – Circoscrizioni al Centro sta delineando un percorso collettivo di potenziamento e riqualificazione, senza omologazioni: ogni realtà è una tessera del mosaico dell’offerta culturale di Torino che rende questa città unica.”

Per la Presidente della Conferenza dei Presidenti di Circoscrizione, Francesca Troise, questa iniziativa rappresenta “un segnale di cambiamento che riguarda sia l’interlocuzione con le Circoscrizioni sia il riconoscimento del loro ruolo nella progettazione dell’offerta della Città. Noi rappresentiamo l’ente più vicino alle cittadine e ai cittadini torinesi, promuoviamo e valorizziamo la partecipazione e questo ruolo di mediazione permette di accrescere la conoscenza reciproca tra Istituzioni e cittadinanza e di creare forti sinergie.”

Circoscrizioni in Mostra è un’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura e organizzata da Città di Torino e Fondazione per la Cultura, grazie all’importante contributo di Intesa Sanpaolo. Il supporto all’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Banca in ambito culturale e artistico, considerato tra i settori più strategici in grado di innescare processi di crescita e rilancio del territorio, e afferma ancora una volta lo stretto legame di Intesa Sanpaolo con la Città di Torino e il contributo attivo con cui partecipa allo sviluppo culturale della sua comunità.