La cultura della prevenzione

In occasione del 22 aprile – Giornata Nazionale della Salute della Donna, la Prof.ssa Chiara

Benedetto, Direttore della Ginecologia e Ostetricia Universitaria 1 dell’Ospedale Sant’Anna di

Torino e Presidente della Fondazione Medicina a Misura di Donna, ha parlato dell’importanza della

“ Cultura della prevenzione nel percorso di vita della Donna “ come strumento di salute individuale

e sociale.

“ La prevenzione è un percorso che dovrebbe iniziare prima della nascita attraverso le misure

adottate dai futuri genitori in previsione del concepimento e durante la gravidanza perchè il rischio

di sviluppare in età adulta alcune malattie non trasmissibili come ad esempio l’ipertensione,

l’obesità, il diabete mellito, l’infarto miocardico e l’ictus può essere influenzato dallo stato di salute

della mamma e dell’ambiente intrauterine nel corso della gravidanza.

A partire dall’infanzia e dall’adolescenza bisogna imparare ad adottare stili di vita corretti per ridurre

il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, metaboliche e neoplastiche. La donna deve stare

particolarmente attenta perchè è più suscettibile dell’uomo ai danni indotti da fumo, eccessivo

consumo di alcolici, sedentarietà e intolleranza al glucosio. La prima adolescenza è il periodo per

iniziare a prevenire anche le gravidanze indesiderate e le malattie sessualmente trasmissibili. Per

ottenere la massima protezione su entrambi i fronti si consiglia di associare metodi contraccettivi di

barriera ( preservativo ) a metodi ormonali.

Non bisogna dimenticare di sfruttare l’opportunità offerta dalla vaccinazione contro il

papillomavirus che protegge da molti tipi di tumori, ad esempio al collo dell’utero,della vagina,



dell’ano e del cavo orale.

Durante il periodo fertile, se si è in cerca di una gravidanza, si consiglia

una consulenza ginecologica preconcezionale , assumendo anche acido folico a partire almeno da

un mese prima del concepimento. In età adulta prevenzione significa anche fare una visita

ginecologica annuale, controllare regolarmente peso e pressione, e aderire ai programmi di

screening per i tumori al collo dell’utero e della mammella. “

“ Dopo la menopausa – continua Chiara Benedetto – la principale causa di morte nella donna in

Italia è ancora l’infarto del miocardio ma la terapia ormonale sostitutiva può dimezzare il rischio di

questa patologia. Per ottenere i massimi benefici preventivi nei confronti anche di osteoporosi,

malattie cardiovascolari e neurodegenerative la terapia deve essere iniziata il prima possibile dopo

la comparsa dei sintomi menopausali . In questo periodo è importante anche continuare ad evitare il

fumo e l’eccessivo consumo di alcolici, a seguire una dieta con adeguato introito di calcio e

vitamina D e fare attività fisica . Infine è bene sottolineare che durante tutto il percorso della vita la

cultura può essere considerata una ulteriore risorsa per migliorare la salute perchè è dimostrato che

le persone che più frequentemente partecipano ad attività culturali ( musica, cinema, teatro, musei,

letture…) vivono più a lungo e hanno un rischio ridotto di sviluppare demenza.

Per questo motivo la Fondazione Medicina a Misura di Donna ha intrapreso un progetto articolato

su “ Cultura e Salute “ che inizia dal Passaporto Culturale per i nuovi nati e si completa con una

serie di azioni artistiche per l’umanizzazione della cura e dei suoi luoghi, tra cui le Vitamine

musicali e in particolare le Vitamine Jazz, musiche dal vivo che accompagnano la chemioterapia e

danno il benvenuto alle mamme e ai loro bambini .Il progetto delle Vitamine Jazz, di cui è ideatore

e organizzatore Raimondo Cesa, non si è fermato durante la pandemia, anzi ! Le Vitamine sono

diventate “ virtuali “, raccogliendo l’adesione di sempre più numerose stelle del jazz nazionali ed

internazionali , fino ad arrivare al record attuale di ben 300 concerti ! “

Helen Alterio