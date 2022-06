Pragelato: Mini Olimpiadi di Valle, una bellissima iniziativa di sport e di amicizia

Una bellissima serata e una grande organizzazione. L’inaugurazione delle Mini Olimpiadi di Valle a Villar Perosa si sono aperte all’insegna della normalità nel rapporto tra le persone – da troppo tempo assente causa l’emergenza sanitaria – e dei valori dello sport.

E la fiaccola, partita da Pragelato per raggiungere tutti i Comuni della Val Chisone, ha rappresentato anche un momento di forte unità per tutto il territorio della valle. E, per noi di Pragelato, è stato anche un momento commovente per ricordare Patrik Negro, scomparso lo scorso in un tragico incidente sulle montagne, e che è stato sempre stato vicino ai giovani. Anche, e soprattutto, nella preparazione delle scorse edizioni delle Olimpiadi di Valle.

Comunque sia, una bella edizione che si è aperta anche con una grande e significativa cornice di pubblico”.

L’Amministrazione Comunale di Pragelato.