Nations League: Germania-Italia

Lega A

Gruppo 3

Ancora Azzurri protagonisti in Nations League, gara di ritorno contro la Germania. Il match si gioca al Borussia-Park di Mönchengladbach martedì 14 giugno 2022 alle ore 20:45.

L’italia di Mancini sfiderà a domicilio i tedeschi guidati da Hansi Flick, che vogliono centrare ad ogni costo la prima Final Four della Nations League.

Il gruppo 3 è uno dei più impegnativi ma, allo stesso tempo, uno dei più entusiasmanti: l’Italia è stata sorteggiata con due rivali storiche come Germania e Inghilterra, più l’Ungheria rivelazione dello scorso Europeo guidata dal tecnico italiano Marco Rossi. Non c’è girone più incerto.

Dopo aver battuto l’Ungheria e pareggiato,con dominio del gioco, contro Germania ed Inghilterra,gli Azzurri sono primi nel girone A3.Ricordiamo che,in

base al regolamento del nuovo torneo UEFA, le nazionali della Lega A che si classificheranno al primo posto nella fase a gironi parteciperanno alle Final Four programmate per giugno 2023 mentre chi chiuderà in fondo alla classifica retrocederà nella Lega B.

Le ultime 2 giornate del girone saranno disputate a settembre.

Formazioni

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Kehrer, Rudiger, Klostermann; Hofmann, Kimmich, Gundogan, Henrichs; T. Muller, L. Sané; Havertz. Allenatore: Hans-Dieter Flick

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Acerbi, A. Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Lo. Pellegrini; Politano, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Roberto Mancini

Enzo Grassano