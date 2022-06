Caldo africano in arrivo: temperature verso i 40 gradi nei prossimi giorni

A Torino e in Piemonte la seconda parte della settimana sarà caratterizzata da una ondata di calore che porterà le temperature massime a toccare i 40 gradi. Il fenomeno è dovuto a un promontorio di alta pressione sub-tropicale in arrivo dal Nord Africa alla Francia, che giungerà sulle Alpi e le pianure italiane. Non tende al tempo stesso a diminuire il problema della siccità che ha ridotto drasticamente la portata dei fiumi e sta preoccupando gli agricoltori.