Una domenica all’ippodromo con trotto e miss

C’è solo un posto nel quale potrete trovare tutte insieme grandi corse al trotto e le sfilate delle Miss. Succederà 12 giugno all’Ippodromo di Vinovo che apre ufficialmente la stagione delle corse serali, con la prima al via dalle 18.45. Cavalli in pista ma anche il casting per la XXXIV edizione del concorso ‘Una ragazza per il Cinema‘ organizzato da Giuseppe Berlier (esclusivista delle regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria). Il concorso Nazionale vedrà la finale l’11 al Teatro Antico di Taormina.

Anche sull’anello da corsa sfileranno giovani, cioè gli aspiranti allievi protagonisti del Premio Sousse: saranno 11 al via sul doppio km. Poi il solito appuntamento con i gentlemen al via con cavalli di loro proprietà: l’attenzione sarà per Arizona Ek con il training di Francesco Di Stefano e la guida di Fabio Marchino che ritrova. Ma anche Singapore ed Enrico Colombino che proveranno ad imporsi, reduci da un tempo cronometrico di tutto rispetto. Il centrale del convegno, che vedrà al via discreti prospetti di tre anni impegnati sul miglio. Da vedere Dalila Bar, allieva di Fausto Barelli e Pietro Gubellini, autrice di un ottimo 12.9 all’ultima sulla pista con Simone Mollo, vicina a Duca As che Mauro Baroncini che sarà affidato ad Andrea Farolfi e che nella stessa corsa presenterà anche Django As con Lorenzo Besana. Ospiti di lusso Roberto Vecchione e Federico Esposito, al via con Daisy Grif e con Double Dream Vgl. In pole position una pericolosissima Dalia Lud con Edoardo Loccisano, che potrebbe far male a tutti, da valutare Dafne Roc e il rientro di Dakota Ek. E per passare al meglio la serata, cosa di meglio che sedersi comodamente ai tavolini dell’Hippo-Ristora?

A Vinovo il trotto tornerà poi mercoledì 15 sempre dalle 18.45 e soprattutto 18 con il Gran Premio Nazionale, Gruppo 1 per i 3 anni del quali lunedì 13 conosceremo i numeri. Quel weekend, a cura di Debora Acello e Federica Fiorentini, si terrà una Fiera Artigianale con una ventina di stand di lavori manuali quali gioielli, fiori in gomma EVA, una schiuma di gomma pressata ricavata dalla lavorazione di una resina termoplastica, lavori di ceramica, cake design, profumatissime saponette naturali, pittrici che disegneranno su preziose tele e soprattutto la dimostrazione della trasformazione di alcuni mobili Vintage dal fine 900 ai primi anni 70, che avverrà sul luogo.