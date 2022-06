Il Questore sospende la licenza di un bar per 10 giorni

In data 10 giugno 2022 il Questore di Torino ai sensi dell’art. 100 TULPS, ha sospeso la licenza del bar “King’s Cofee” sito in Torino, Via Francesco De Sanctis n. 56/b” , sito in un quartiere ad alta densità abitativa.

Il provvedimento, adottato con estrema tempestività, è scaturito a seguito di un intervento delle Volanti del Commissariato “San Paolo”, richiesto per sedare una violenta lite all’interno che ha messo a soqquadro il locale, insorta tra due avventori per futili motivi, uno dei quali è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del nosocomio cittadino “Martini” con prognosi di giorni 10, mentre l’altro si era già allontanato all’arrivo degli Agenti.

Il bar è stato anche sottoposto a verifica di polizia, durante un controllo straordinario del territorio da parte del Commissariato, ed in tale occasione sono stati identificati gli avventori del locale, alcuni dei quali gravati da precedenti di polizia.

Tenuto conto della grave lite, con ferito, avvenuta all’interno del locale, della presenza di persone gravate da precedenti di polizia, il Questore ha ritenuto che il locale costituisca fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza dei cittadini, dei consociati e degli avventori, con indubbi riflessi negativi sull’ordine pubblico.

Pertanto ha disposto, ai sensi dell’art. 100 Testo Unico leggi Pubblica Sicurezza, la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del bar che rimarrà chiuso per giorni 10 decorrenti dal 10 giugno 2022.