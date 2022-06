Per gelosia un minorenne lancia monopattino contro rivale

E’ dovuta intervenire una volante della polizia per una lite tra due minorenni. Uno di loro ha lanciato un monopattino, noleggiato in sharing, contro il contendente, senza riuscire a colpirlo. La motivazione sarebbe la gelosia per questioni affettive. Il fatto è avvenuto a Novara. L’aggressore è stato denunciato per il reato di danneggiamento aggravato e getto pericoloso di cose.