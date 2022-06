Finto tecnico truffa vedova: bottino da 30 mila euro

L’ennesima truffa ai danni di una pensionata. La donna, di 82 anni, è vedova e vive in casa da sola a Ivrea. E’ stata raggirata da un malvivente, dichiaratosi come tecnico specializzato dei pannelli fotovoltaici. Ha aperto la cassaforte rubando orologi preziosi, monete d’oro e gioielli per un valore di circa 30mila euro. Il truffatore ha detto che i pannelli solari sul tetto della casa danneggiavano soldi e i gioielli e che dovevano essere riposti in un sacchetto. Li ha messi nel suo zainetto ed è fuggito in moto.