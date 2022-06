Stoccolma, Vilnius, Manchester. Tre nuovi voli da Torino

OPERATI DA RYANAIR

Torino Airport annuncia l’avvio di tre nuove rotte verso Stoccolma, in Svezia, Vilnius, in Lituania, e Manchester, in Gran Bretagna, che saranno operate da Ryanair a partire dalla stagione winter 2022/2023.

Il collegamento da/per Stoccolma sarà operativo dal prossimo 2 novembre 2022, con due frequenze settimanali (mercoledì e sabato); il volo da/per Manchester sarà operativo a partire dal 5 novembre 2022, con una frequenza settimanale (sabato); infine, la rotta da/per Vilnius sarà operativa dal 1° dicembre 2022, con due frequenze settimanali (giovedì e domenica).

Le tre nuove rotte sono già disponibili sui canali di vendita della compagnia aerea, con tariffe a partire da €19,99 (a tratta).

L’Amministratore Delegato di Torino Airport, Andrea Andorno, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti che Ryanair abbia deciso di avviare con la prossima stagione invernale i tre nuovi collegamenti verso Stoccolma, Manchester e Vilnius. Oltre ad ampliare il network di voli sulla Gran Bretagna, si aggiungono anche due capitali europee in due nazioni sinora non serviti direttamente da Torino. Si tratta di una conferma importante dell’impegno di Ryanair sul nostro scalo, anche a fronte dei risultati fin qui raggiunti. Grazie a tariffe davvero convenienti il nostro territorio disporrà così di possibilità di mobilità ampie come mai prima, con nuovi visitatori provenienti anche da paesi sinora non collegati con Torino e il Piemonte”.