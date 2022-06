Vinovo, seconda prova al Campionato Italiano Gentlemen e Amazzoni

L’Ippodromo di Vinovo va di corsa, in tutti i sensi. Perché un mese così intenso non si era mai visto e poco alla volta ci stiamo anche avvicinando agli appuntamenti con le corse serali, un classico estivo per l’impianto torinese.

Intanto il trotto torna già mercoledì 8 giugno, con un convegno di 8 corse al via dalle ore 14,50. Tanti gli spunti, a cominciare dal doppio impegno per i Gentlemen impegnati nel Premio Costantina per i 4 anni ma soprattutto con la seconda prova di qualificazione al Campionato Italiano Gentlemen e Amazzoni. Otto soggetti al via sulla distanza del miglio, a partire da Cesare Bonacci vincitore della prima prova con Vicky Cup mentre nell’occasione odierna salirà su Ulrica Mont. Vicky Cup questa volta è affidata a Giovanni Bechis e potrebbe anche bissare, alla luce della sua forma. E ancora Vita Breed con il delegato Regionale del Gentleman Drivers Club Piemonte Liguria, Enrico Colombino, avrà certamente buone ambizioni così come Byron Del Ronco con Michele Bechis e Ustinov De Mille, con l’unica donna in pista, Carlotta D’Agostino.

Centrale di giornata invece sarà il Premio Algeria, un doppio km con cavalli su tre nastri. In mezzo c’è Zef con Pietro Gubellini che parte come favorito, sfidato tra gli altri da Senator Roc con Massimiliano Castaldo e Barbarigo con il suo preparatore, questa volta anche in sulky, Gino Salacone. Come sempre ingresso gratuito e possibilità di pranzare alla Hippo-Trattoria con vista sulla pista.

Per i prossimi appuntamenti l’inizio delle corse sarà sempre più tardi. Domenica 12 verso le 16.30, mercoledì 15 alle 18.30 e poi sabato 18 per il doppio Gran Premio Nazionale alle 20.00, notturna piena. Le conferme per i partenti del Nazionale arriveranno nel fina settimana e lunedì 13 avremo anche i numeri.